أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 11:38
Back

بري: "انا ما بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً"

بري: "انا ما بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, لجنة المال,بري,بري: "انا ما بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً"
episodes
بري: &quot;انا ما بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً&quot;
Lebanon News
رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم  دون عمر الازمة اللبنانية، وقال: "اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".
الإعلان

واضاف: "حتى لا يكون هناك فاسدين يجب رفع السرية المصرفية وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهداً ووقتا ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ورئيس اللجنة الذين عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً