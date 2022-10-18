أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 14:17
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الرياشي في مكتب كتلة الاعتدال الوطني موفدا من جعجع للبحث في الاستحقاق الرئاسي

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Lebanon News
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي في مكتب كتلة الاعتدال الوطني موفدا من جعجع للبحث في الاستحقاق الرئاسي..

وكان تكتل الاعتدال قد تسلّم من وفد نواب تكتل لبنان القوي، ورقة أولويات التيار لرئاسة الجمهورية.


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