أخبار لبنان 18 تشرين الأول 2022 - 14:17 18/10/2022 14:17:00 الرياشي في مكتب كتلة الاعتدال الوطني موفدا من جعجع للبحث في الاستحقاق الرئاسي

الرياشي في مكتب كتلة الاعتدال الوطني موفدا من جعجع للبحث في الاستحقاق الرئاسي

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LBCI News Lebanon

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي في مكتب كتلة الاعتدال الوطني موفدا من جعجع للبحث في الاستحقاق الرئاسي..



وكان تكتل الاعتدال قد تسلّم من وفد نواب تكتل لبنان القوي، ورقة أولويات التيار لرئاسة الجمهورية.





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