أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 13:46
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مشروع قانون السرية المصرفية أقر في المجلس النيابي... إليكم التفاصيل

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Lebanon News
بعد رده من قبل رئيس الجمهورية، مشروع قانون السرية المصرفية أقر في المجلس النيابي.

إليكم التفاصيل...
 
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