أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 13:46
18/10/2022 13:46:00
مشروع قانون السرية المصرفية أقر في المجلس النيابي... إليكم التفاصيل
مشروع قانون السرية المصرفية أقر في المجلس النيابي... إليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
بعد رده من قبل رئيس الجمهورية، مشروع قانون السرية المصرفية أقر في المجلس النيابي.
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