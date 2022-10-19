مسلخ للحوم ملاصق لمكب النفايات في طرابلس... ونصار تحيل الملف إلى القاضي باسيل

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إنتقلت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار الى مكب النفايات القديم في طرابلس والى معمل الفرز والمطمر الجديد، وذلك في معرض تحقيق مفتوح أمامها بشكوى جزائية سبق أن ادعت فيها النيابة العامة بجرائم بيئية متعلقة بالمكب القديم ومعمل الفرز بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".وقد تبيّن بعد المعاينة إنشاء مسلخ جديد للحوم ملاصق لمكب النفايات القديم، ما يشكل خطرا على السلامة البيئية والصحية للمواطنين وضرراً كبيراً بما قد ينتج عن وجوده في هذا المكان من أمراض وتلوث غذائي وصحي.وبناء عليه، تم تنظيم محضر بالواقع وتقرر إحالته الى النائب العام البيئي في طرابلس القاضي غسان باسيل لإتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.