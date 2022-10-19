سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي... رونيكا: لضرورة تأليف حكومة واجراء الاصلاحات

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التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا صباح اليوم في السراي الحكومي.وقالت رونيكا بعد اللقاء: "أجرينا جولة افق وقدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية ونشجع دائما على تأليف حكومة جديدة ونثمن جهود الرئيس في هذا الاطار".وأعلنت أنه "تم التطرق الى القوانين الاصلاحية وعمل مجلس النواب لا سيما بالنسبة لقانون السرية المصرفية"، وقالت: "نشجع انجاز الاصلاحات وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعلينا ان نكون إيجابيين لما فيه مصلحة لبنان".كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفيرة كندا ستيفاني ماكولم.كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم.