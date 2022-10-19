الأبيض: هناك انتشار واسع للكوليرا معظمه لدى النازحين وبدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند اللبنانيين

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اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض انه يوجد انتشار واسع للكوليرا، معظمه لدى النازحين السوريين، ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين.ولفت الأبيض في مؤتمر صحفي في وزارة الصحة إلى أننا "جميعنا نعلم أنّ موضوع المياه وكيفية تأمين المياه النظيفة مهم بالنسبة لانتشار الكوليرا، ويوجد جهود نقوم بها لذلك، واليونيسيف أمّنت كمية من المازوت تستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع والشمال، لنتخلص من أي مياه يمكن أن تكون ملوثة".وأوضح أنّ "ما نلاحظه أن هناك انقطاع كهرباء متكرر لمحطات ضخ المياه، ما يؤدي إلى وصول كميات غير كافية من المياه النظيفة إلى المناطق"، مشيرًا إلى أن "المياه التي تبقى في الانابيب تصبح ملوثة بعد فترة، ومن المهم تأمين طاقة كهربائية لمحطات ضخ المياه، لتأمين المياه النظيفة".وذكر أنّ وزارة الصحة استطاعت تأمين كميات كافية من الكلورين سيُصار إلى توزيعها، موضحًا "أنّنا نعمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال"، مشيرا إلى أنّ "كميات لقاحات الكوليرا المتوافرة عالمياً قليلة بسبب تواجد بؤر عدّة للكوليرا، لكننا حصلنا على وعدٍ بتأمين كمياتٍ من اللقاحات".