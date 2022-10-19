بارود يخرج عن صمته: لم ارَ باسيل منذ أكثر من عامين

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بعد تداول أخبار عن لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووزير الداخلية السابق زياد بارود، وعن اعلان باسيل اسم بارود كمرشح التيار، نفى زياد بارود لـ ici beyrouth هذه الأنباء قائلاً: "لم ار رئيس التيار جبران باسيل منذ أكثر من عامين".واضاف: "لقد كنت الشغل الشاغل لمجموعة معينة منذ عدة أسابيع، تتداول بأخبار ملفقة في سياق حملة علي".وأصرّ بارود على أنه "في السنوات الثلاث التي قضاها في وزارة الداخلية، فهم تماما أنه لا يوجد شيء مخفي في البلاد"، مؤكدًا عدم تأثره بـ "مناورات سوء النية"، قائلا: "لو كنت قد تحدثت مع باسيل، لكنت بلا شك سأعلن ذلك. لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنني لم ألتق حتى مبعوثاً منه" .وشدد بارود على انه "ليس لديه ما يخفيه"، وقال: "متى أريد لقاء شخص ما، فأنا أفعل ذلك علانية كما فعلت عند لقائي مع نواب التغيير".