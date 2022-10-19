وزارة الصحة: 80 اصابة جديدة بالكوليرا في الساعات الـ48 الماضية وحالتي وفاة

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "80 إصابة جديدة في الساعات الـ48 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 169، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 5".