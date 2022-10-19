ميقاتي يستقبل بخاري وتأكيد على مرجعية اتفاق الطائف في رعاية الواقع اللبناني

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري صباح اليوم في دارته.وتم الشديد خلال اللقاء على العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.كما تم التأكيد على مرجعية اتفاق الطائف الذي انبثق عنه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية.وتطرق البحث الى ردود الفعل على قرار منظمة اوبك + بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات.واشار الرئيس ميقاتي الى انه يعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار اسواق النفط.وشدد على ان هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الامن والازدهار الاقليمي والدولي.