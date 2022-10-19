الجميل يلتقي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان ويؤكّد دعم الكتائب لاقرار الكوتا النسائية

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميَل لممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دور ويكس تجربة الكتائب السبّاقة في اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% في مكتبه السياسي و مجموعة اقتراحات القوانين التي تقدم بها حزب الكتائب والتي تناولت موضوع الكوتا النسائية على صعيد البلديات والمجالس اللامركزية وقوانين الغاء جرائم الشرف وحماية النساء من العنف الأسري والتحرش الجنسي وغيرها من البنود المميزة ضد المرأة في قوانين العقوبات والعمل وغيره.

وجرى التباحث في سبل دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل التشريعي في هذا الصدد.

وتناول البحث أيضاً اقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية المدنية الذي عملت عليه منظمة "كفى" ووقع عليه رئيس الحزب الاسبوع الماضي.

كما تطرق الاجتماع الى قضايا التعامل مع الماضي والمصارحة والمصالحة وبناء السلام في لبنان واثرها على حياة النساء في لبنان.