توضيح بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية... وكيف تمكن بري من عقد جلسة تشريعية؟ وهل على النواب مناقشة ترسيم الحدود؟

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لا تزال جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية تشهد تساؤلات دستورية وقانونية عديدة. الدستور لم ينص على جلسات بل جلسة واحدة يتخللها دورات متتالية وصولا لانتخاب رئيس، لذلك يحتسب النصاب 86 ليبدأ بدورة اولى يليها دورات متتالية، لا جلسات.لكن هل هناك ترشيحات رسمية لمركز رئاسة الجمهورية؟ وماذا إن رفض شخص تولي الرئاسة؟وفي حال وقوع الفراغ الرئاسي، هل يمكن لحكومة تصريف الاعمال تسلم الصلاحيات؟ ولماذا تحدث مالك عن فرق بين حكومة ومجلس وزراء؟اما عن أحقية عقد جلسة تشريعية في حين تحول المجلس الى هيئة ناخبة، تحدث الدستوري والقانوني د. سعيد مالك عن اجتهاد لجأ اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فما هو؟ومع مطالبة مناقشة ترسيم الحدود البحرية داخل المجلس النيابي، أجاب مالك ان كانت ضرورية لعدم مخالفة الدستور أم لا.كل التوضيحات والاجوبة، مع الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك، ضمن برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI تقدمه الاعلامية مايا عيد، في الحلقة أدناه:لمشاهدة الحلقة عبر الموقع الالكترونيلمشاهدة الحلقة عبر فايسبوك، اليكم الفيديو ادناه: