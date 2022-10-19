أخبار لبنان 19 تشرين الأول 2022 - 12:15 19/10/2022 12:15:37 لقاء لتكتل الاعتدال مع رئيس مجلس النواب .. ماذا في تفاصيله؟

لقاء لتكتل الاعتدال مع رئيس مجلس النواب .. ماذا في تفاصيله؟

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LBCI News Lebanon

برز لقاء تكتل الاعتدال برئيس مجلس النواب لبحث تطورات جلسة الغد.



وفيما اكد أعضاء التكتّل ان الرئيس بري حريص على حصول الإستحقاقات في وقتها، جددوا ثقتهم في حرصه على الدستور وعلى إتفاق الطائف والسلم الاهلي في البلد. الإعلان

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