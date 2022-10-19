مارك ضوّ: لتوسيع رقعة المشمولين برفع السرية المصرفية وتوسيع صلاحيات القضاء

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LBCI News Lebanon

غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر" قائلاً: "تعديلات قانون السرية المصرفية التي أيدناها وساهمنا في إقرارها ضمن خطوات مهمة باتجاه زيادة الشفافية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي: توسيع رقعة المشمولين برفع السرية المصرفية لتشمل المصرفيين والعاملين بالشأن العام، من موظفين عموميين وأزواجهم وأولادهم القصر والبلديات والمخاتير ورؤساء الجمعيات وهيئاته الإدارية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف، إعطاء صلاحيات أوسع للقضاء لتشمل النيابات العامة التي تجري تحقيقات أولية قبل الادعاء، بدل حصرها بقضاة التحقيق بعد الادعاء، توسيع صلاحية طلب الإدارة الضريبية رفع السرية المصرفية بما يتجاوز مكافحة التهرب الضريبي ليشمل الالتزام الضريبي والتدقيق، بدل حصر هذه الصلاحية بحالات وجود شبهة التهرب الضريبي، منح لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان صلاحية دائمة لطلب رفع السرية المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة المصارف".