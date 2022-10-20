رضا لوزير الصحة: الكوليرا داعية للهلع ولتأمين اللقاح

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ذكر رئيس التجمع الطبي الإجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان البروفيسور رائف رضا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بأن "الكوليرا داعية للهلع نظرًا لصعوبة الوقاية وتأمين المياه النظيفة ومعالجة الصرف الصحي السليم بخاصة في أماكن النازحين والمخيمات الفلسطينية والأحياء اللبنانية الفقيرة، في ظل إهتراء قساطل المياه واختلاطها بالصرف الصحي وتلوث الخضار والفواكة نتيجة ريها بالمياه الملوثة، بالإضافة إلى ما يصل منها من سوريا، في ظل فلتان المراقبة الصحية للحدود البرية وتقاذف المسؤوليات بين الوزارات المعنية".ولفت إلى أن "الأرقام مرتفعة جدًا"، محذرًا من "إنتقالها إلى مناطق أخرى، حيث كانت بدأت بالشمال وانتقلت إلى البقاع وحاليًا إلى كسروان".واعتبر أن "لا المنشورات والوعود بإصلاح المياه وتأمين الكهرباء المتعذر تحقيقه أمر سهل المنال بالسرعة وليس بصهاريج المياه للنازحين تحل المشاكل"، لافتًا إلى أنه "لمنع تطور إنتشار الكوليرا، يجب تأمين اللقاح وهو سهل عبر الفم أقله في مناطق بؤر الإصابات ومحيط العائلات المصابة قبل فوات الأوان"، داعيًا إلى "طلبه فورًا من مصادر تصنيعه أو الطلب من منظمة الصحة العالمية تأمينه".