أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 04:44
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بري: الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الإثنين في 24 الحالي

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بري: الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الإثنين في 24 الحالي
Lebanon News
حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدًا جديدًا لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية نهار الإثنين المقبل في 24 تشرين الأول الحالي، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
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