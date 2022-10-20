بري: الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الإثنين في 24 الحالي

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LBCI News Lebanon

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدًا جديدًا لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية نهار الإثنين المقبل في 24 تشرين الأول الحالي، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.