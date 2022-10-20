أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 04:44
20/10/2022 04:44:00
بري: الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الإثنين في 24 الحالي
بري: الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الإثنين في 24 الحالي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,رئيس مجلس النواب,بري: الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الإثنين في 24 الحالي
LBCI News Lebanon
حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدًا جديدًا لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية نهار الإثنين المقبل في 24 تشرين الأول الحالي، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
رئيس مجلس النواب
نبيه بري
إقرأ أيضاً