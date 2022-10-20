لويس لحود بحث في باريس في تعزيز التعاون الزراعي المشترك

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عقد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، على هامش مشاركته في معرض الدولي للغذاء "سيال" في باريس، إجتماعًا مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانيةMonique ELoit في مقر المنظمة في باريس، في حضور المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة غازي يحيى، وتم الإتفاق على تعزيز التعاون المشترك مع لبنان في مجال الأمن الغذائي والصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والقدرات البيطرية.ثم زار لحود المعهد الوطني للمنشأ والجودة Institut National de l’Origine et de la Qualité في فرنسا واجتمع مع المديرة العامة Carole Ly ومع مديرة وحدة سلامة الغذاء والمؤشرات الجغرافية في وزارة الزراعة الفرنسية Olivia Le Lamer، وجرى عرض لزيادة صادرات منتوجات المونة والمطبخ اللبناني إلى الأسواق الفرنسية بدعم كوادر وزارة الزراعة.كما اجتمع لحود مع رئيس المركز الوطني الفرنسي لإقتصاديات الحليب والألبان والأجبان Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière CNIEL-Maison du Lait Thierry Roquefeuil وبحث في دعم منتجي الحليب ومعامل الألبان والأجبان في لبنان على تحسين النوعية والمواصفات.وكان لحود قد جال في أسواق RUNGIS في باريس مع سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان والمدير العام للإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر والمدير العام للصناعة داني جدعون لمتابعة آليات التسويق والتوضيب وزيادة الصادرات الزراعية اللبنانية.