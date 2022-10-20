أخبار لبنان 20 تشرين الأول 2022 - 05:57 20/10/2022 05:57:36 معوض: هناك تقدم نوعي في الاصوات ولا بد من ان نجمع المعارضة

معوض: هناك تقدم نوعي في الاصوات ولا بد من ان نجمع المعارضة

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LBCI News Lebanon

رأى النائب ميشال معوض بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ان مواقفه واضحة جدا، قائلا: "انا مرشح من دون استحاء واليوم هناك تقدم نوعي في الاصوات التي حصلت عليها".



واعتبر انه "اذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا". الإعلان

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