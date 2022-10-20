أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 05:57
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معوض: هناك تقدم نوعي في الاصوات ولا بد من ان نجمع المعارضة

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Lebanon News
رأى النائب ميشال معوض بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ان مواقفه واضحة جدا، قائلا: "انا مرشح من دون استحاء واليوم هناك تقدم نوعي في الاصوات التي حصلت عليها".

واعتبر انه "اذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا".
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