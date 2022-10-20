فياض: التوافق لا يعني بالضرورة الاجماع

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LBCI News Lebanon

اوضح النائب علي فياض للـLBCI أن التوافق على رئيس جمهورية لا يعني بالضرورة الاجماع، بل تأمين نصاب الجلسة مع اغلبية الاصوات.