أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 06:08
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فياض: التوافق لا يعني بالضرورة الاجماع

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Lebanon News
اوضح النائب علي فياض للـLBCI أن التوافق على رئيس جمهورية لا يعني بالضرورة الاجماع، بل تأمين نصاب الجلسة مع اغلبية الاصوات. 
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