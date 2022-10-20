أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 06:08
20/10/2022 06:08:01
فياض: التوافق لا يعني بالضرورة الاجماع
فياض: التوافق لا يعني بالضرورة الاجماع
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LBCI News Lebanon
اوضح النائب علي فياض للـLBCI أن التوافق على رئيس جمهورية لا يعني بالضرورة الاجماع، بل تأمين نصاب الجلسة مع اغلبية الاصوات.
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