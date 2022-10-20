أخبار لبنان 20 تشرين الأول 2022 - 06:23 20/10/2022 06:23:01 الإتحاد العام للصحافيين العرب إنتخب في مؤتمره الـ14 في القاهرة جوزيف القصيفي أمينًا عامًا مساعدًا

الإتحاد العام للصحافيين العرب إنتخب في مؤتمره الـ14 في القاهرة جوزيف القصيفي أمينًا عامًا مساعدًا

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وشارك نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي في أعمال المؤتمر.



وتألف وفد نقابة المحررين من نائب النقيب غسان ريفي، أمين صندوق النقابة علي يوسف وعضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين.



وأقام وفد النقابة عشاء تكريميًا للنقيب القصيفي في هذه المناسبة، حضره النقيب الكعكي وعدد من وجوه الجالية اللبنانية في القاهرة. إنتخب المؤتمر العام الرابع عشر للإتحاد العام للصحافيين العرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في منصب الأمين العام المساعد للإتحاد، وذلك خلال فترة إنعقاده في فندق "غراند نايل تاورز" يومي 18 و19 تشرين الأول الحالي والذي تم فيه إنتخاب مؤيد اللامي رئيسًا للإتحاد، ونواب الرئيس وأعضاء الأمانة العامة.وشارك نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي في أعمال المؤتمر.وتألف وفد نقابة المحررين من نائب النقيب غسان ريفي، أمين صندوق النقابة علي يوسف وعضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين.وأقام وفد النقابة عشاء تكريميًا للنقيب القصيفي في هذه المناسبة، حضره النقيب الكعكي وعدد من وجوه الجالية اللبنانية في القاهرة.

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