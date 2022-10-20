ميقاتي إستقبل اللواء ابراهيم ورعى الحفل السنوي لتوزيع منح متفوقي الثانوية العامة

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وأشار من جهة أخرى إلى أن "العام الدراسي يأتي مثقلًا بالأحمال في الأيام العادية، فكيف به في عاتيات الظروف. إذ تلهب كلفة المحروقات جيوب المواطنين وتجعل الكهرباء بعيدة المنال، والإنتقال أصعب وأغلى، وينسحب الغلاء على كل الأسعار وكلفة الحياة اليومية، وإننا على يقين بأن العام الدراسي سيسير بإذن الله، بالتعاون مع المعلمين والأساتذة، وبدعم ومؤازرة دولة رئيس الحكومة، الذي جلنا معه على الأمم المتحدة والدول الصديقة، وطلبنا دعمًا خاصًا للبنان لكي يتمكن من تعليم جميع الأولاد الموجودين على أرضه."



ولفت إلى أن "العطاءات ومضاعفة الرواتب ومضاعفة بدل ساعات التعاقد ودعم الإنتاج وبدل النقل وغيرها هي مؤشرات لحرص الوزارة والحكومة وجميع المسؤولين على تسهيل حياة المعلمين وتعزيز صمود النظام التربوي."

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، في مشاركة النائبة السابقة بهية الحريري.واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.ورعى رئيس الحكومة الحفل السنوي لتوزيع منح متفوقي الثانوية العامة الذي أقيم في السراي الحكومي، بدعوة من المجلس الوطني للبحوث العلمية.وتوجه إلى متفوقي الثانوية العامة قائلًا: "أنتم ترسمون الحدود، وأنتم الطاقة والغاز والنفط. أنتم ترسمون حدود لبنان بنجاحكم وتفوقكم، وهذه هي السعادة الحقيقية. النفط سنراه بعد عدة سنوات، لكن أنتم اليوم أمام أعيننا، ونشهد على تفوقكم ونجاحكم."كما توجه إلى الشباب اللبناني بالقول: "أنتم فقط تبنون مستقبلكم، ولبنان الآتي هو لبنانكم. أنتم شركاء أساسيون في الدور والمسؤولية وفي بناء الوطن بالحوار والتوافق. أنتم الأساس، فلا تقبلوا بدور هامشي، بل كونوا أصحاب المبادرة والريادة لتبنوا لبنان الغد على صورة أحلامكم وتطلعاتكم."بدوره، أكد وزير التربية للطلاب أنهم "الإستثمار الوحيد الناجح في هذا الوطن، والكنز المكنون الذي يختصر الجهود وتعب الأهل وسهر الأساتذة ودعوات الأمهات وحنان الآباء."وقال: "لذا نتحلق حولكم في كل موسم دراسي، لنعتز بالحصاد ونقطف ثمار النجاح. فكونوا على مستوى الآمال والتطلعات، وشكلوا القدوة التي تمنح رفاقكم الرغبة بالإقتداء بمسيرتكم. كونوا أوفياء لأهاليكم ومقدرين لمعلميكم، ومخلصين لوطنكم، ويقيني أنكم الأبهى والأحلى في أيامنا الحالكة، ومنكم نستمد الأمل بالغد ونراه أفضل."