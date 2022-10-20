أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 08:07
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قاووق: السفارتان الأميركية والسعودية وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد

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Lebanon News
شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن لبنان الغارق بأزماته بحاجة إلى معالجات وحلول سريعة للخروج منها، وهو بالغنى عن افتعال مشاكل وأزمات جديدة.

وخلال رعايته افتتاح مشروع بئر المياه والطاقة الشمسية في بلدة قانا الجنوبية، أشار الشيخ قاووق إلى أنه لم يعد سراً أن الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق.
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ورأى الشيخ قاووق أن ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدي والمواجهة وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد.

وختم الشيخ قاووق مؤكداً أننا نريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون موظفاً عند السفارات، ولا يعاني من عقدة نقص في استرضاء أي سفارة من السفارات.
 
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