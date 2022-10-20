بواسطة الخلع والكسر... مجهولون أقدموا على سرقة منزل في برقايل

مجهولون أقدموا على سرقة منزل في برقايل

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LBCI News Lebanon

أقدم مجهولون على سرقة منزل في بلدة برقايل بواسطة الخلع والكسر، وسرقوا منه مصاغا ذهبيا وساعات ثمينة ومبلغا من المال.



وحضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات وتولى مخفر قوى الأمن الداخلي في البلدة التحقيق في الحادث، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.