أخبار لبنان
20 تشرين الأول 2022 - 11:32
20/10/2022 11:32:40
بواسطة الخلع والكسر... مجهولون أقدموا على سرقة منزل في برقايل
مجهولون أقدموا على سرقة منزل في برقايل
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LBCI News Lebanon
أقدم مجهولون على سرقة منزل في بلدة برقايل بواسطة الخلع والكسر، وسرقوا منه مصاغا ذهبيا وساعات ثمينة ومبلغا من المال.
وحضرت الأدلة الجنائية ورفعت البصمات وتولى مخفر قوى الأمن الداخلي في البلدة التحقيق في الحادث، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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