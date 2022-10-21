أخبار لبنان
21 تشرين الأول 2022 - 04:18
21/10/2022 04:18:42
الأبيض: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام
الأبيض: لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام
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LBCI News Lebanon
اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أن لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام.
وكان الابيض أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون عن الخطوات التي يقوم بها لمواجهة وباء الكوليرا وجهود الوزارة مع شركائها الدوليين.
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