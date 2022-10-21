كركي مدد إستفادة طلاب الجامعة اللبنانية المضمونين حتى نهاية العام 2022

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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان اليوم أنه "على غرار الإجراء الذي سبق أن اتخذه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في العام 2021 بالتنسيق مع رئاسة الجامعة اللبنانية، وعطفًا على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1953 تاريخ 13/10/2022، أصدر الدكتور كركي مذكرة بتاريخ 20/10/2022 حمل الرقم 54 قضى بموجبها تمديد مفعول جميع إفادات التسجيل والمتابعة الدراسية الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2021-2022، بصورة إستثنائية لغاية 31/12/2022، الأمر الذي يضمن إستمرارية إستفادة الطلاب الجامعيين والأبناء الذين هم على عاتق ذويهم ويتابعون دراستهم الجامعية من التقديمات الصحية للصندوق حتى نهاية العام 2022."وأوضحت المديرية أن "هذا الإجراء يأتي في سياق القرارات والإجراءات التي يتخذها المدير العام للصندوق من أجل تسهيل أمور المضمونين والحؤول دون خسارة حقهم برعاية صحية لائقة وكريمة."