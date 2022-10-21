الخليل اعطى تعليماته لتسديد جزء من مستحقات الضمان مخصصة لفرعي المرض والأمومة

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي وذلك لمتابعة ما اتفق عليه سابقاً بشأن تسديد جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة قيمته / 400/ أربعمائة مليار ليرة لبنانية مخصصة لفرعي المرض والأمومة.وقد أعطى الوزير الخليل تعليماته لتسديد هذا المبلغ فوراً اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل نظراً للحاجة الملحة في ظل الأوضاع الراهنة صحياً واجتماعياً.