أونروا تطلب 13 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

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ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الجهات المانحة الجمعة الحصول بشكل عاجل على تمويل بقيمة 13 مليون دولار من أجل مواصلة دعمها لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، البلد الغارق منذ ثلاث سنوات في أزمة إقتصادية متسارعة.وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في بيان: "تناشد الأونروا الحصول بشكل عاجل على 13 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين في لبنان".ومن شأن هذا التمويل، وفق لازاريني، أن يمكن الوكالة من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام.وأوضح أن مستويات الفقر غير المسبوقة، ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية، ودرجات اليأس المتزايدة أثرت سلبًا على اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء.