أخبار لبنان
21 تشرين الأول 2022 - 08:02
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اللواء ابراهيم في عين التينة... هل من تطور حكومي؟

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اللواء ابراهيم في عين التينة... هل من تطور حكومي؟
Lebanon News
وعلى الخط السياسي، وفي اطار المساعي الحكومية، حط المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في عين التينة، التي غادرها دون الادلاء باي تصريح.
 
وبحسب مصادر عين التينة ، ليس هناك اي تطور في الملف الحكومي.
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