اللواء ابراهيم في عين التينة... هل من تطور حكومي؟

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LBCI News Lebanon

وعلى الخط السياسي، وفي اطار المساعي الحكومية، حط المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في عين التينة، التي غادرها دون الادلاء باي تصريح.

وبحسب مصادر عين التينة ، ليس هناك اي تطور في الملف الحكومي.