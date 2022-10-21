أخبار لبنان
21 تشرين الأول 2022 - 10:59
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سوزان جبور مجدداً في عضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة

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سوزان جبور مجدداً في عضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة
Lebanon News
 فازت سوزان جبور بتأييد دولي حاشد بحصولها على ثاني أعلى نسبة أصوات 82 صوتاً من أصل 87 دولة شاركت في التصويت، في الاجتماع التاسع للدول الأعضاء في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي عقد بتاريخ 20/10/2022 في مقر الأمم المتحدة في جنيف لانتخاب 13 عضواً للجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة.
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وترأس سوزان جبور حالياً اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة وانتخبت لولاية جديدة لفترة أربع سنوات 2023 لغاية 2026  
سوزان جبور، المديرة التنفيذية لمركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب منذ العام ٢٠٠٥، هي خبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال حقوق الإنسان، ومديرة المشاريع المتعلقة بمراقبة أماكن الاحتجاز، وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وبناء قدرات رجال إنفاذ القانون والعاملين في السجون. وهي منذ العام ٢٠٠٧، تعمل على إجراء برامج تدريبية مخصصة لرجال إنفاذ القانون، لا سيّما الأجهزة الأمنية حول إدارة السجون ومراكز الاحتجاز، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية، وآلية الرصد في أماكن الاحتجاز على الصعيد الدولي.
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