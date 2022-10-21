بوحبيب عرض ورئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان قضايا تتعلق بتمكين المرأة في مجالات عدة

بوحبيب عرض ورئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأةفي لبنان قضايا تتعلق بتمكين المرأة في مجالات عدة

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LBCI News Lebanon

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع رئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دوري ويكس، في عدد من القضايا الخاصة بتمكين المرأة في مجالات عدة.

