وزير البيئة: الوزارة تعمل على استحداث مراكز في كافة المناطق لتشجيع الناس على الفرز من المصدر

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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن الوزارة تعمل على استحداث مراكز في كافة المناطق لتشجيع الناس على الفرز من المصدر.وذلك خلال جولة قام بها على متن باخرة Plastic Odessy المختصة باعادة تدوير البلاستيك، التي حطت رحالها في zaytouna Bay.بدورها اعلنت جمعية "إنسان للبيئة والتنمية" HEAD، انها شاركت في الجولة وانه سيكون لها مشاركة شبابية خلال الأيام التدريبية العشرة التي ستنفذها الباخرة.واطلعت على أحدث الإبتكارات والمعدات الموجودة على متن الباخرة لاعادة التدوير، بالاضافة الى احدث ما تم تصنيعه من فرز مادة البلاستيك، حيث كان ملفتا استخدامه على متن الباخرة كطاولة الإجتماع والقرميد المعاد تصنيعه من مادة البلاستيك واشياء أخرى، كما ذكرت الجمعية في بيان لها.واشار بيان الجمعية الى ان الهدف من الرحلة الاستكشافية للسفينة هو تبادل الخبرات مع رواد أعادة تدوير البلاستيك لتطوير حلول مستدامة ضد التلوث، وفهم كيف يمكن أن يكون العالم خاليا من البلاستيك.