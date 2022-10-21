الأبيض أطلق نظام تقييم واعتماد المستشفيات في لبنان: مصرون على تقديم رعاية صحية عالية الجودة

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أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض نظام تقييم واعتماد المستشفيات في لبنان في لقاء استضافه المعهد العالي للأعمال ESA، بحضور المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنميةAFD كاترين بونو، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، المدير العام السابق لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، مديرة قسم تطوير الجودة وسلامة الرعاية في الهيئة العليا للصحة في فرنسا أميلي لانسيو، المنسق في الهيئة برونو لوسي، عضو اللجنة التقنية مارثيال فافر، المدير العام للمعهد العالي للأعمال ماكسنس دوولت ومسؤولة دائرة الاعتماد وتقييم المستشفيات في وزارة الصحة العامة ريتا فريحة وحشد من المعنيين.وقال وزير الصحة : "إن السؤال، الذي قد يطرح، يتناول التوقيت وإذا ما كان مناسبا للتركيز على الجودة في خضم الظروف الاقتصادية الحالية، فالنظام الذي نحن في صدده اليوم يقدم الإجابة، وهو دليل على التمسك بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، رغم الظروف البالغة الصعوبة".وأشار إلى أن "العنصر التالي المهم في هذا النظام يتعلق بتأكيد التميز الذي يرتبط بالقيام بالأعمال الصعبة بشكل جيد في الأوقات الصعبة، وهو مسار بالغ الأهمية بالنسبة إلى القطاع الصحي في لبنان".ونوه بـ"الدعم القوي الذي تقدمه فرنسا في هذا المجال، لا سيما الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد العالي للأعمال"، وقال: "بفضل هذه الشراكة تم إنجاز الكثير من المشاريع، بدءا من نظام الاعتماد والجودة إلى برامج أخرى تتعلق بالدواء والمكننة، وأتاحت كلها تطوير مجالات الرعاية الصحية".وتوقف عند "ما أظهره القطاع الصحي اللبناني من مرونة خولته مواكبة أوضاع لبنان الصعبة ومواجهة مختلف الأزمات الصحية"، لافتا إلى "الجهد الكبير والعمل الشاق اللذين يبذلهما فريق الوزارة مع الشركاء، والذي يستحق الشكر والتصفيق".وكانت كلمات من المشاركين ركزت على "أهمية نظام تقييم واعتماد المستشفيات في تطوير نوعية الرعاية وسلامة المريض.