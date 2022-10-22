جعجع بحث مع فرونتسكا في التطورات السياسية والإقتصادية

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إلتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ترافقها مسؤولة الشؤون السياسية إيلينا فالينيت، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد.وتباحث المجتمعون في التطورات السياسية والإقتصادية الأخيرة في البلاد.وحمل جعجع فرونتسكا رسالة إلى المجتمع الدولي يناشده من خلالها مواكبة لبنان والعمل على ضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، لمنع البلد من الإنزلاق نحو فراغ لا يريده أحد، ولا يمكن أن يتحمله اللبنانيون.