"مشروع وطن الإنسان": إنتخاب الرئيس أولوية وليس إدارة الفراغ

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عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" إجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام.وبعد التباحث بالتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، شدد المجتمعون على "ضرورة إلتزام نواب الأمة بما ينص عليه الدستور من ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، فتنصب جهود الأطراف خلال الفترة المتبقية من مهلة العشرة أيام للتوافق على انتخاب رئيس توافقي ينال أكثرية الثلثين ويجمع بين الأطراف والتكتلات من التوجهات السياسية كافة،" مشيرين إلى أن "لبنان في أمس الحاجة إلى رئيس يشكل نقطة إلتقاء بين اللبنانيين مما يعزز فرص الإنقاذ والقدرة على الصمود".وتوقفوا عند الكباش الحاصل حول من سيدير البلاد في حال الفراغ، بانتظار أن يأتي الفرج من إتفاق أو تسوية. وأكدوا أن "وسط إنشغال الدول بأزمات عالمية كبيرة، حان الوقت كي يعرف اللبنانيون كيف يديرون أنفسهم بأنفسهم، وانتخاب الرئيس أولوية وليس إدارة الفراغ".واعتبروا أن "ما وصل إليه وضع المودعين مزر مع تزايد معاناة الناس على الصعد كافة، ويجب على الجهات المعنية العمل على تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، فيحصل المودع على ما هو متفق عليه من أمواله من دون تعريض الناس للخطر، بانتظار أن يتم إيجاد حل نهائي من ضمن خطة التعافي المالي".