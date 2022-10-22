سالم زهران للـLBCI: الملف الأول الذي يجب أن يُعالج هو الملف المعيشي.. ورئاسة الجمهورية لن تبصر النور من دون إتفاق دولي

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شدد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران ان "الملف الأول الذي يجب أن يُعالج هو الملف المعيشي وهموم الناس"، لافتاً الى أننا اليوم نشهد على نوع جديد من الهجرة.ورأى زهران في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أننا نفتقد اليوم الى ضابط ايقاع ونعيش في دولة "فارطة"، مشيراً الى انه "ثمة خلل بنيوي في الدستور ويجب تعديل المهل فيه ونحن بحاجة الى تعديلات أساسية في الطائف".وحول الملف الرئاسي، قال إنه "لا أحد يملك الـ65 ورئاسة الجمهورية ستذهب إلى مسلكين، معتبراً أن "لبنان يحتاج اليوم الى "آموس هوكشتين" رئاسي".وفي هذا السياق، اكد زهران أننا "بحاجة الى مبعوث بيده ورقة مُدرج عليها عقوبات يقوم بجولة على الكتل النيابية واذا لم يُملىء هذا الفراغ بشكل جيد فالناس ستأكل بعضها".وجدد التأكيد على ان "حزب الله لا يضع فيتو على أحد في الإستحقاق الرئاسي ولا رئيس من 14 آذار أما من 8 آذار فـ"صعبة"".وقال: "الرئيس ميقاتي يراهن على ملىء الفراغ عبر قائد الجيش وتعاميم حاكم مصرف لبنان ونحن مقبلون في الأيام المقبلة على فراغ وهناك احتمالان الأول فوضى اجتماعية ومعيشية وأمنية وسياسية ودستورية والثاني أن نذهب الى فراغ ولكن بهدوء". وشدد على أن رئاسة الجمهورية لن تبصر النور من دون إتفاق دولي.اما في ما يتعلق بالملف الحكومي، فاعتبر أن ثمة "نكد" سياسي اليوم وأنا مع جبران باسيل بتسمية المسيحيين كما يحق للكتل النيابية الأخرى.