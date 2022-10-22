أخبار لبنان
22 تشرين الأول 2022 - 07:40
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الكوليرا الى انتشار.. والأبيض يتابع المعالجة شمالاً

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Lebanon News
تعود الصحةُ الى واجهة الاحداث مع ارتفاع اعداد المصابين بالكوليرا وسط تحذيرات من انتشارٍ اوسع في حالِ استمرار ارتفاع اعداد الاصابات. 

ومع تسجيل لبنان 227 اصابة ارتكزت بأغلبيتها في اقضية الشمال، اطلقت وزارةُ الصحة وُرشَ العمل في اكثر من مجال وجال الوزير فراس الأبيض على محطات معالجة المياه المبتذلة ومختبر الجامعة اللبنانية في طرابلس. 
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كذلك تابع وزير الصحة في عكار الإجراءات المتخذة في المستشفيات الحكومية وعاين نبع ببنين الذي أثبتت الدراسات تلوثَه بالمياه المُبتذلة.

وكشف الابيض ان العملَ يَجري مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين لإصلاحِ محطات ضخ المياه المبتذلة المعطلة والتي ستعود إلى العمل خلال يومين ما سيعالج موضوع الصرف الصحي وسيخفف من انتشار المرض في اكثرَ من منطقة. 
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