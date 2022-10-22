أخبار لبنان
22 تشرين الأول 2022 - 13:03
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وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن حالات كورونا تسجيل 83 إصابة جديدة في الأيام ال7 الأخيرة.
 
رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218082، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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