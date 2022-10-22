أخبار لبنان
22 تشرين الأول 2022 - 13:03
22/10/2022 13:03:07
وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن حالات كورونا تسجيل 83 إصابة جديدة في الأيام ال7 الأخيرة.
رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218082، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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