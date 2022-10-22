وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن حالات كورونا تسجيل 83 إصابة جديدة في الأيام ال7 الأخيرة.

رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218082، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.