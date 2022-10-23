شيخ العقل: لمواجهة التحديات الراهنة بالوحدة الوطنية وجمع الشمل الداخلي ووحدة الصف

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دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الى "مواجهة التحديات الراهنة بالوحدة الوطنية وجمع الشمل الداخلي ووحدة الصف لتجاوز الصعوبات التي أنهكت بلدنا، والى المزيد من التماسك الروحي والوطني العام وتضافر الجهود المشتركة كل في موقعه، للحفاظ على الوطن وصون قيمه الاجتماعية والوحدوية وغنى تنوعه".وشدد على "احترام القوانين الدستورية لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة كي يبقى الأمل بنهوض بلدنا وعودته الى دوره الرسالي".كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال جولة شوفية كانت له فيها محطات ولقاءات مع مشايخ وفاعليات وأهالٍ، رافقه فيها وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي والمستشارين.