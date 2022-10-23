23 تشرين الأول 2022 - 10:15 23/10/2022 10:15:57

الرئيس عون يمنح أكرم الحلبي وسام الاستحقاق اللبناني

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LBCI News Lebanon

منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس اتحاد كرة السلّة أكرم الحلبي وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الثانية "الفضي ذو السعف" تقديرًا لدوره المميّز في اعلاء شأن رياضة كرة السلّة في لبنان.