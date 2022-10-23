أخبار لبنان
23 تشرين الأول 2022 - 11:52
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الرئيس عون يمنح مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذو السعف

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الرئيس عون يمنح مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذو السعف
Lebanon News
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مكتبه في قصر بعبدا مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود حيث قلده وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذو السعف تقديرا لعمله الاداري ولنشاطه ولجهوده في خدمة القطاع الزراعي وتواصله مع المزارعين في كل لبنان وتقديرا لجهوده في تسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة اللبنانية والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية اللبنانية والنبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية.
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وعرض الرئيس عون مع المدير العام لحود أوضاع القطاع الزراعي في لبنان.

وفي نهاية اللقاء شكر لحود رئيس الجمهورية على مبادرته مؤكدا التزامه الدائم العمل لما فيه مصلحة لبنان والقطاع الزراعي وخير المزارعين.
 
 
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