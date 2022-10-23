الرئيس عون يمنح مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذو السعف

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مكتبه في قصر بعبدا مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود حيث قلده وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذو السعف تقديرا لعمله الاداري ولنشاطه ولجهوده في خدمة القطاع الزراعي وتواصله مع المزارعين في كل لبنان وتقديرا لجهوده في تسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة اللبنانية والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية اللبنانية والنبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية.وعرض الرئيس عون مع المدير العام لحود أوضاع القطاع الزراعي في لبنان.وفي نهاية اللقاء شكر لحود رئيس الجمهورية على مبادرته مؤكدا التزامه الدائم العمل لما فيه مصلحة لبنان والقطاع الزراعي وخير المزارعين.