​هوكشتاين في بيروت الأربعاء لتسليم الرئيس عون نص الاتفاق الرسمي للترسيم ​

هوكشتاين يسلّم عون نص الاتفاق الرسمي للترسيم الخميس ​

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LBCI News Lebanon

أكّدت معلومات الـLBCI أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يصل الاربعاء الى لبنان على ان يسلم رئيس الجمهورية ميشال عون نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا وبالتالي يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين.