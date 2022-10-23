بخاري في فرنسا... وتوقيع مذكرات لبدء المرحلة التنفيذية الثانية من مشروع الصندوق السعودي الفرنسي المشترك

بخاري في فرنسا... وتوقيع مذكرات لبدء المرحلة التنفيذية الثانية من مشروع الصندوق السعودي الفرنسي المشترك

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LBCI News Lebanon

أشارت معلومات الـLBCI الى أن السفير السعودي وليد البخاري زار فرنسا في اليومين الماضيين لتوقيع ثلاث مذكرات لبدء المرحلة التنفيذية الثانية من مشروع الصندوق السعودي الفرنسي المشترك.