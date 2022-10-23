أخبار لبنان
23 تشرين الأول 2022 - 15:49
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فقدان شخص في الوادي بين زوق مصبح وزوق مكايل بعد أن جرفت السيول سيارته

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فقدان شخص في الوادي بين زوق مصبح وزوق مكايل بعد أن جرفت السيول سيارته
Lebanon News
فقد شخص في الوادي بين زوق مصبح وزوق مكايل بعدما جرفت السيول السيارة التي كان بداخلها نحو الوادي.
 
ولا تزال أعمال البحث عنه مستمرة عنه من قبل الدفاع المدني.
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