فقدان شخص في الوادي بين زوق مصبح وزوق مكايل بعد أن جرفت السيول سيارته

فقدان شخص في الوادي بين زوق مصبح وزوق مكايل بعدما جرفت السيول سيارته

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LBCI News Lebanon

فقد شخص في الوادي بين زوق مصبح وزوق مكايل بعدما جرفت السيول السيارة التي كان بداخلها نحو الوادي.

ولا تزال أعمال البحث عنه مستمرة عنه من قبل الدفاع المدني.