المدير العام للدفاع المدني لـ"صوت الناس": الانقاذ البحري يبحث عن رجل مقعد مفقود جرفت السيول سيارته

المدير العام للدفاع المدني لـ"صوت الناس": الانقاذ البحري يبحث عن رجل مقعد مفقود جرفت السيول سيارته وتم انقاذ عائلته

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LBCI News Lebanon

كشف المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار لـ"صوت الناس" أن السيول جرفت سيارة احدى العائلات في منطقة الذوق وتمكن الابن من انقاذ العائلة ولكنه لم يتمكن من انقاذ الاب.

وأشار الى أن الانقاذ البحري يبحث عنه وهو مقعد مفقود.