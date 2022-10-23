هيكتور حجار لـ"صوت الناس": وزير المال وعد بالنظر بامكانية تحويل الأموال لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة

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أكد وزير الشؤونِ الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار أن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وعد بأنه سيرى امكانية تحويل الأموال لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال: "غدًا سأتلقى الجواب منه وإذا تم الاتفاق سأتوجّه والرئيس نجيب ميقاتي عند حاكم مصرف لبنان".وكشف في حديث لـ"صوت الناس" أنه منذ اخر العام 2020 ليس هناك تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار إلى أن المصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة، لافتًا الى أن المؤسسات باتت غير قادرة على العمل.وشدد حجار على وجوب أن يصدر مصرف لبنان تعميمًا رسميًا يسمح لهذه الجمعيات أن تسحب من كل تحولية بحدود الـ 40%.