علي حمية لـ"صوت الناس": لا تستطيع الوزارة وفرقها أن تقوم بدور غيرها... وأكياس البلاستيك سبب لفيضان بعض الامكان

الإعلان

كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أن السبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه.وقال في حديث لـ"صوت الناس": "فرقنا تحولت لفرق رفع النفايات، ولا تستطيع الوزارة وفرقها أن تقوم بدور غيرها".وأضاف في السياق عينه: "لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها".وشدد على أن المال المتواجد في وزراة الاشغال هو للسلامة العامة، معتبرًا أن اليوم المسؤولية تقع على وزارتي الطاقة والداخلية بالاضافة الى البلديات وشركات رفع النفايات.