ميشال دويهي لـ"صوت الناس": الاتصالات لا زالت قائمة بشأن جلسة الغد لانتخاب رئيس للجمهورية...

الإعلان

كشف النائب ميشال دويهي أنه سيقترع غدًا في جلسة مجلس النواب باسم، ولم يكشف عنه، مؤكدًا أن الاتصالات لا زالت قائمة حول هذا الموضوع.وعن خروجه من تكتل التغييريين، قال لـ"صوت الناس": "لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول "مش ماشي الحال" لكننا على اتصال دائم".وأشار الى ان موضوع رئاسة الجمهورية هو من ضمن نقاط الخلاف مع تكتل التغييريين.واعتبر ان على رئيس الجمهورية المقبل أن يكون سياديًا، إنقاذيًا وإصلاحيًا، قائلًا: "لا إمكانية لبناء الدولة إذا لم يكن رئيس الجمهورية سياديًا إنقاذيًا وإصلاحيًا".وأضاف: "نتجه على الأرجح نحو الفراغ".وعن طرح اسم النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، رأى أنه لا يستطيع أن يتخطى عدد الأصوات الذي حاز عليه في الجلسة الأخيرة، قائلًا: "ترشيح الزميل ميشال معوض وصل الى حدّه ويبحثون عن سيناريو آخر".