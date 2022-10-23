أخبار لبنان 23 تشرين الأول 2022 - 17:49 23/10/2022 17:49:47 غياث يزبك لـ"صوت الناس": إن كان الواقع لا يسمح لمعوض ان يمرّ عندها نجلس على الطاولة لنصل الى حلّ

غياث يزبك لـ"صوت الناس": إن كان الواقع لا يسمح لمعوض ان يمرّ عندها نجلس على الطاولة لنصل الى حلّ من موقع قوة

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LBCI News Lebanon





وأضاف في السياق نفسه: "إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه".

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ورأى في حديث لـ"صوت الناس"، أنهم إختروا شخصًا يفتخرون به، مشيرًا الى أن لديه اسمه وتاريخه ويستطيع أن يصل الى رئاسة الجمهورية، بحسب رأيه.



وتوجّه يزبك لفراس حمدان بالقول: "ورقة الخلاص السياسي التي قمتم بإعدادها ما كان يجب أن تتوجوا بها الى أي من الأفرقاء السياسية".



واعتبر أن الحكومات المتعاقبة على السلطة الزمت مصرف لبنان ان يكون المديّن لها ومصرف لبنان ضغط على المصارف التي ضغطت بدورها على الناس وجريمة حاكم مصرف لبنان انه مشى بسياسة الدولة.



ولفت الى أن اتفاق معراب كان اتفاق الواقعية السياسية ورئيس الجمهورية ميشال عون لم يلتزم به.

اعتبر النائب غياث يزبك ان فريقه لا يحمل "كتلة باطون" اسمها ميشال معوض الى رئاسة الجمهورية ولكن لا يقبل أن ينتقص أحد من سيادته، قائلًا: "إن كان الواقع لا يسمح لميشال معوض ان يمرّ عندها نجلس على الطاولة لنصل الى حلّ من موقع قوة".وأضاف في السياق نفسه: "إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه".ورأى في حديث لـ"صوت الناس"، أنهم إختروا شخصًا يفتخرون به، مشيرًا الى أن لديه اسمه وتاريخه ويستطيع أن يصل الى رئاسة الجمهورية، بحسب رأيه.وتوجّه يزبك لفراس حمدان بالقول: "ورقة الخلاص السياسي التي قمتم بإعدادها ما كان يجب أن تتوجوا بها الى أي من الأفرقاء السياسية".واعتبر أن الحكومات المتعاقبة على السلطة الزمت مصرف لبنان ان يكون المديّن لها ومصرف لبنان ضغط على المصارف التي ضغطت بدورها على الناس وجريمة حاكم مصرف لبنان انه مشى بسياسة الدولة.ولفت الى أن اتفاق معراب كان اتفاق الواقعية السياسية ورئيس الجمهورية ميشال عون لم يلتزم به.

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