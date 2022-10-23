فراس حمدان لـ"صوت الناس": الاتصالات لا زالت قائمة في الشأن الرئاسي... ونحن وميشال دويهي لدينا نفس الأهداف

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كشف النائب فراس حمدان أن تكتل التغييريين سيصوّت غدًا لإسم لرئاسة الجمهورية، ولم يحدّده، مشيراً الى أن الاتصالات لا زالت قائمة في هذا الشأن.وقال في حديث لـ"صوت الناس": "مع احترامنا لقائد الجيش جوزيف عون نحن بحاجة الى إعادة السياسة الى الحياة السياسية ونحن ضدّ تعديل الدستور"وكشف ان التكتل يختلف مع النائب ميشال معوض على نقاط أساسية كمسألة رفع السرية المصرفية وتحميل المصارف مسؤولية الانهيار بالدرجة الأولى.قال: "أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن".أضاف حمدان: "نحن وميشال دويهي لدينا نفس الأهداف ونفس الوجهة السياسية".