أمطار كثيفة وحوادث سير... ماذا يحصل على الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين؟

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أدت غزارة الامطار التي تساقطت مساء اليوم الى تجمع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين، مما تسبب بزحمة سير خانقة.وناشد المواطنون العالقون في سياراتهم وزارة الاشغال العمل على فتح مجاري المياه وإعادة حركة السير الى طبيعتها.وناشدت القوى الأمنية المواطنين عدم سلوك الاوتوستراد للتخفيف من الزحمة.وبقي السير شبه متوقّفًا على المسرب الشرقي لأوتستراد الضبية نهر الكلب لساعات بسبب برك المياه التي سببتها الأمطار الغزيرة وحوادث السيارات في أكثر من مكان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.كما ادى تساقط الامطار في منطقة مرجعيون الى توقف حركة السير نهائيا على طريق عام النبطية مرجعيون عند محلة الخردلي، حيث ادت زخات المطر التي هطلت في الساعات الاولى من هذا المساء الى انزلاق السيارات والشاحنات والى تسرب مادة المازوت على الطريق، مما اضطر السائقين الى العودة ادراجهم او التوقف الى جانب الطريق الى حين معالجة هذا الموضوع.وقد حضرت الى المكان فرق من الجيش وقوى الامن الداخلي الذين عملوا على تنظيم السير ومساعدة المواطنين العالقين بسياراتهم.وكشف المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار لـ"صوت الناس" أن السيول جرفت سيارة احدى العائلات في منطقة الذوق وتمكن الابن من انقاذ العائلة ولكنه لم يتمكن من انقاذ الاب.وأشار الى أن الانقاذ البحري يبحث عنه وهو مقعد مفقود.بدوره كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أن السبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه.