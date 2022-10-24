ميقاتي استقبل سفيرة فرنسا... غريو: لدينا حوار مع السعودية بشأن مواضيع عديدة

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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي صباح اليوم، مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.وقالت السفيرة غريو بعد اللقاء: "استعرضنا خلال اللقاء اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود ،وتناولنا الأوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الملحة لتنفيذ الإصلاحات وضرورة السير قدما في وضع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما ناقشنا الاستحقاقات الدستورية المقبلة التي تؤمن حسن سير المؤسسات".وردا على سؤال عن وجود مشاورات فرنسية سعودية لانتخاب رئيس للجمهورية قالت: "لدينا حوار مع المملكة العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة".